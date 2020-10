Turismo, incontro tra assessore Caruso e il dirigente del Servizio turistico regionale

L’Assessore al Turismo del Comune di Messina Enzo Caruso è stato ricevuto ieri dal nuovo Dirigente del Servizio Turistico Regionale Santi Trovato, presso la sede di via dei Mille, per conoscere le linee di indirizzo che il Comune sta tracciando per il rilancio della promozione d’immagine di Messina.

Al Dirigente Caruso ha illustrato gli obiettivi che intende raggiungere e l’unità di intenti condivisa tra Comune, Camera di Commercio e Autorità di Sistema Portuale per il rilancio di Messina nel mercato del Turismo esperienziale, che consente la promozione del territorio attraverso peculiarità recentemente messe a sistema dall’Assessore e comunicate recentemente anche ai vertici di MSC Crociere.

“Tra gli argomenti trattati – dichiara Caruso – l’idea condivisa con il Sindaco Cateno De Luca di una ‘Fiera del turismo’ a Messina rivolta ad operatori di settore, blogger ed influencer ai quali far “vivere” il territorio in maniera immersiva. Un progetto ambizioso, ma proprio per questo perseguibile, al quale l’ing. Trovato ha immediatamente offerto la piena disponibilità del suo ufficio. Si estende quindi la rete di Istituzioni che concorreranno ad una strategia condivisa, coordinata dall’Assessorato al Turismo, in favore della Città di Messina e del suo mare: Comune, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Autorità di Sistema Portuale, Università e Servizio Turistico Regionale”.

© Riproduzione riservata