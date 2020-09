A Messina pagina Facebook di De Luca bloccata: ma «per nostra scelta»

Si toglie, come suo costume, i sassolini dalla scarpa il sindaco di Messina e annuncia alla cittadinanza la “sua” verità sul caso del profilo Facebook sospeso per presunti commenti sessisti. Lo ha fatto di buon mattino, ieri, con un post dal titolo autoreferenziale: «Bentornato Cateno De Luca, sindaco dei messinesi!». E ancora: « Com'è il mondo dei social senza Cateno? Ne parleremo nei prossimi giorni».

Il primo cittadino è quindi intenzionato a spiegare per filo e per segno come sono andate le cose. Molto probabilmente, si affiderà a uno dei suoi marchi di fabbrica: un video in cui ripercorrerà la vicenda e metterà i puntini sulle “i”. Nel frattempo - precisa - «continueremo a non pubblicare post», ma «per nostra scelta». Come dire: nessuna imposizione, decisione presa dal sindaco e da chi ne cura la comunicazione, onde evitare altre “battaglie” e altre invettive. De Luca aggiunge di essersi «divertito a leggere le storielle sul presunto blocco delle mie pagine e sulle notturne telefonate di mister FB a qualche signora affamata di notorietà».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE