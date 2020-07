Emegenza scuole a Messina, adesso anche il Comune si rivolge ai privati

Mancano troppe aule per poter immaginare che non siano necessari aiuti. Dopo la Città metropolitana, anche il Comune di Messina ha avviato una manifestazione d'interesse per recuperare spazi scolastici privati che possano colmare la lacuna creata dalle capienze ridotte imposte dalle norme anti-Covid.

Entro lunedì prossimo arriveranno a Palazzo dei leoni le offerte per locali che possono essere usati in alternativa ai plessi scolastici. E per mercoledì prossimo sono stati riconvocati tutti i presidi delle scuole superiori della provincia per per un nuovo briefing che dovrà chiarire gli interventi che potranno essere fatti per aumentare le capienza, quanto tempo e quanti soldi ci vorranno.

