Messina, nuova riunione in commissione consiliare per la copertura del torrente Annunziata

La tanto attesa copertura parziale del torrente Annunziata è tornata all’attenzione di Palazzo Zanca in occasione della seduta della prima commissione consiliare. Lento il procedimento per la sua autorizzazione prima ancora che per il reperimento dei fondi. Il progetto prevede tre coperture in posti distinti lungo l’asta torrentizia coperta oggi solo nella parte a monte. In totale la proposta prevede la copertura di 300 metri in tre punti diversi.

“Servono ulteriori studi sull’impatto dell’opera in termini idraulici e di sicurezza e sono in corso di realizzazione da parte di due Università. I fondi non sarebbero un grande problema, una volta avuta la certezza che si possa fare e si possa realizzare il progetto. Prima servirà l’approvazione del piano di invarianza idraulica commissionato all’università di Messina", ha detto l’assessore comunale Salvatore Mondello.

© Riproduzione riservata