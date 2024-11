Educazione finanziaria: parte da Messina "Fireducation", il progetto nazionale per le scuole primarie

Il Gruppo Fire, attivo da oltre 30 anni nella gestione del credito, lancia la campagna Fireducation: un progetto pensato per le scuole e volto a contribuire all’educazione finanziaria di bambini e bambine delle classi primarie. Grazie all’ascolto e al dialogo quotidiano con persone e imprese in difficoltà con i pagamenti, è maturata la consapevolezza di quanto il benessere finanziario sia influenzato negativamente dalla mancanza di formazione e informazione. Da qui, la volontà di fare la propria parte, attraverso Fireducation , per innalzare il livello di alfabetizzazione sul tema, a partire dall’infanzia e coinvolgendo anche l’intera comunità educante, famiglie e scuole comprese, contribuendo così ad incoraggiare abitudini di accesso e gestione del credito più sane, informate e sostenibili.

Durante l'Open Day interno, i bambini hanno assistito a uno spettacolo basato sulla lettura animata dell’albo illustrato “Il Gomitolo di Solevento. Storia di una famiglia che si ingarbugliò con i soldi.” realizzato dal Gruppo Fire, e hanno preso parte ad un piccolo dibattito per saggiare il loro livello di coinvolgimento e apprendimento. Successivamente, suddivisi in gruppi, i bambini hanno partecipato a un laboratorio ludico con l'utilizzo di un gioco da tavolo basato sul racconto, per mettere in pratica i concetti appena affrontati. Sia il libro, sia il gioco da tavolo, sono incentrati sulle vicende della famiglia Pìccioli - mamma Costanza, papà Felice e le loro figlie Allegra e Gioia - che a causa di eventi comuni, talvolta imprevisti, “si ingarbugliano” nella gestione finanziaria. Dal mutuo per l’acquisto della casa, alle rate dell’automobile, passando per le piccole e grandi necessità di tutti i membri della famiglia, si affronta in maniera leggera e divertente un argomento considerato tabù e si offre la possibilità di apprendere concetti finanziari di base, come il credito e il debito, scoprendo che i momenti di difficoltà economica si possono superare.

Bommarito: educazione finanziaria competenza essenziale

L’Italia è purtroppo in ritardo rispetto ad altri Paesi europei in tema di alfabetizzazione finanziaria, ma il recente Disegno di Legge Capitali, che ha introdotto l’obbligo dell’inserimento nelle scuole dell'educazione finanziaria, a partire dal 2024, è un grande passo per colmare questo gap. Questa iniziativa legislativa evidenzia quanto l'educazione finanziaria sia ritenuta una competenza civica essenziale, necessaria per partecipare pienamente alla vita economica e sociale del Paese e per la crescita personale. Inserire questo insegnamento nei programmi della scuola primaria pone le basi per lo sviluppo di abitudini responsabili in merito alla gestione del denaro: formare bambine e bambini su questi temi significa fornire strumenti cruciali per prendere consapevolmente decisioni finanziarie complesse in futuro, contribuendo a prevenire situazioni di indebitamento insostenibile.” ha dichiarato Antonio Bommarito, Head of Sales, Business Development & Sustainability del Gruppo Fire, che ha proseguito: “È stato emozionante essere testimoni del riscontro positivo dei nostri piccoli ospiti e vederli così incuriositi, divertiti e coinvolti. Noi che da oltre 30 anni lavoriamo con chi è in difficoltà con i pagamenti, crediamo sia il momento di percorrere il nostro futuro cammino di impatto sociale con una visione a cui tendere: un mondo libero dal disagio debitorio. Questi due eventi, che inaugurano la nostra campagna, sono i primi passi di un percorso più articolato che proseguirà nei prossimi mesi nel resto d’Italia.

I testi dell’albo, redatti dall’autrice Sonia Di Nuzzo seguendo le linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola del Comitato Edufin e ispirandosi ai Quaderni Didattici di Banca d’Italia, sono accompagnati dalle illustrazioni dell’artista Cecilia Turchelli e validati dalla psicologa Maruska D’Agostino, esperta dei processi relazionali correlati al debito, mentre il gioco è stato progettato insieme al game designer Benedetto Degli Innocenti

La campagna inserita nelle attività di sensibilizzazione promosse da Edufin

La campagna ha ricevuto il patrocinio del Comune di Messina ed è stata inserita tra le iniziative del Novembre dell’Educazione Finanziaria 2024", organizzato dal Comitato Edufin, Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che promuove e coordina iniziative volte a favorire la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali. Il Ministero per l’Istruzione ed il Merito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia fanno parte degli 11 membri del Comitato Edufin. Tutte le scuole primarie che desiderano aderire al progetto potranno ottenere gratuitamente il kit didattico scrivendo all’indirizzo [email protected].

Anche Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, da sempre attenta alle esigenze di informazione e formazione delle giovani generazioni, contribuirà alla diffusione dell'importante tematica, anche attraverso le attività della GDS Academy e dell'inserto settimanale Noi Magazine di Gazzetta del Sud.

Il Gruppo Fire, con oltre 30 anni di esperienza, è il primo Gruppo indipendente attivo nella gestione del credito fin dai primi stadi di problematicità, con 5 società operative specializzate su servizi lungo la filiera: credit management, restructuring, advisory e due diligence per acquisto di portafogli, fiscalità locale e riscossione tributi, business information, special situation. Grazie a risorse specializzate e ad una piattaforma gestionale best-in-class con workflow industrializzati e strumenti basati su intelligenza artificiale e machine learning, il Gruppo supporta banche, investitori istituzionali, società di credito al consumo e leasing, utility e multiutility, piccole e grandi imprese commerciali ed enti locali.