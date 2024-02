"Mio fratello e il suo cromosoma in più, un dono da amare per sempre": su Noi Magazine una storia scritta col cuore

Care sorelle e fratelli di bimbi speciali, sono la sorella del piccolo Anthony, un bambino come tutti gli altri che è nato con la trisomia 21, detta anche sindrome di Down. Essere una sorella di un bambino down non è facile; inizialmente cambia un po’ la vita ed esplori un mondo diverso da quello che vivevi una volta. È importante cercare di comprendere ciò di cui ha bisogno; è necessario avere molta pazienza soprattutto nei momenti suoi di furia e di sconforto, accompagnarlo nel gioco ed in diverse attività quotidiane. Le paure sono continue: ci sono momenti di tristezza, di scoraggiamento, ma anche di felicità che riesce a regalarci con un semplice sorriso, suscitando in noi qualcosa di immenso ed incomprensibile. Ci vuole coraggio ad affrontare determinati momenti.

E' lui che ci da forza e ci aiuta a capirlo

Anche quando si sta per cadere, Anthony riesce a darci la forza di continuare per poter comprendere la giusta chiave di lettura dei suoi pensieri ed affrontare insieme a lui gli attimi di angoscia. Ormai non conto più i pomeriggi trascorsi insieme ai miei genitori, per accompagnare il mio fratellino nel centro in cui svolge le terapie che lo aiutano tanto, mentre a casa cerco sempre di farlo divertire, colorando con lui o semplicemente giocando. Chi cresce con un fratello Down vive una tormenta di sentimenti contrastanti e, all’occorrenza, è necessario essere presenti per sostenere i genitori durante lo sconforto che a volte subentra in loro. Anthony è qualcosa di immenso anche se è così piccolo. Nelle giornate buie riesce sempre a farmi sorridere e ne sono talmente grata, alla vita, di questo dono meraviglioso!».

Le paure per il futuro

Per un genitore è ancora più difficile, un tuffo al cuore. Spesso si pensa che vita avrà o cosa potrà accadere al proprio figlio quando loro non ci saranno più e se, una volta diventato adulto, riuscirà ad inserirsi in una società, che spesso non ha gli strumenti emotivi per accogliere ed accettare chi viene considerato diverso. Sono molti i genitori che perdono le speranze e che non guardano con occhi obiettivi la sindrome di Down. L’impegno emotivo è costante ma, alla fine, hanno solo bisogno di amore, come qualunque essere umano.