Noi Magazine, la conoscenza che fa crescere "parlandosi" e il ricordo di Giulia contro la violenza

Torna Noi Magazine, l'inserto giovane del giovedì di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Prosegue anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole e università (per info: 0902261 o mail noimag[email protected] e [email protected] ).

Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica del giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Edizione Messina-Sicilia

L'apertura dell'edizione è dedicata all'inaugurazione della GDS Academy di venerdì 17 a Messina con il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, che ha dialogato con studentesse e studenti siciliani e calabresi su informazione di qualità tra nuovi media e intelligenza artificiale. Il pezzo di Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto, riprende i temi declinati su quattro parole chiave: curiosità, originalità, responsabilità e presenza. A ripercorrere l'evento, che ha molto colpito i giovani per la possibilità di porre domande dirette e ottenere risposte autorevoli su questioni di grande importanza, sono alcune delle scuole presenti a Messina: i Licei Archimede e La Farina, l'IIS Jaci, l'IC Mazzini e il Liceo Borrelli di Santa Severina (KR). Ma sull'argomento torna anche UniVersoMe, la testata studentesca dell'ateneo di Messina, che ha intervistato il sottosegretario.

Ampio spazio dedicato alla lotta alla violenza di genere nel commosso ricordo di Giulia Cecchettin e in vista della Giornata internazionale del 25 novembre: ne scrivono il Liceo Maurolico, l'IIS Quasimodo e l'Ic Tremestieri, mentre il tema è stato affrontato anche dall'Arma dei carabinieri nel corso degli incontri sulla legalità con il Liceo Galilei di Spadafora e l'Isituto Pugliatti di Furci. Una pagina è riservata alla Giornata internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con l'approfondimento del Liceo La Farina sulla Convenzione Onu, le poesie dell'Ic Manzoni e le riflessioni dell'Ic Secondo Milazzo Media Rizzo sull'adolescenza. La rubrica Noi e la Privacy fa luce sul difficile rapporto tra minori e social attraverso il nuovo podcast di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, che cita il rapporto di TelefonoAzzurro e Doxa Kids: tanto tempo passato nel mondo digitale, con più consapevolezza dei rischi ma la protezione è ancora inadeguata, anzi si mente sull'età per poter accedere. E un equilibrio tra libertà e sicurezza nell'impiego alla tecnologia da parte dei più giovani è auspicato dall'esperto prof. Ruben Razzante, docente di Diritto dell'Informazione nelle università Cattolica e Lumsa, che cita il recente provvedimento dell'Agcom sull'obbligo di parental control per le sim intestate a minorenni.

L'Ic Gravitelli Paino ha incontrato l'associazione Addiopizzo per parlare di legalità ricordando Don Milani, mentre l'Ic Secondo di Milazzo media Rizzo punta i riflettori su bullismo e hikikomori. Una giornata tra i libri e lontano dagli schermi è stata invece trascorsa dall'Ic Tremestieri Media Martino nell'ambito di #ioleggoperché.

L'importanza della prevenzione è ricordata dall'IC Copernico, che ha partecipato a un evento di sensibilizzazione sul tumore al seno alla Breast Unit dell'Ospedale Papardo di Messina, mentre l'Ic Pascoli Crispi ricorda le tradizioni internazionali legate alla commemorazione dei defunti. La poesia leopardiana è al centro della riflessione del Liceo Galilei di Spadafora, mentre gli istituti Paradiso e Tremestieri hanno assistito alla rappresentazione di Alice nel Paese delle Meraviglie viaggiando con la fantasia. All'Ic La Pira Gentiluomo, invece, è stato festeggiato in allegria l'avvio della stagione autunnale.

Il pezzo di Giovanna Bergantin approfondisce il report di Indire sui risultati conseguiti dagli ITS Academy, con percentuali lusinghiere di inserimenti nel mondo del lavoro. Il Collegio S. Ignazio ha partecipato con il Liceo ad un PCTO con un'azienda legata alla tradizione dolciaria siciliana, mentre la scuola secondaria di primo grado ha vissuto la Giornata della Povertà.

Sull'impiego dell'IA torna il sociologo prof. Marco Centorrino che analizza il percorso con cui la tecnologia ha consentito di recuperare la traccia musicale perduta di John Lennon, fino al lancio del nuovo brano dei Beatles: un ausilio, ma senza la "sostituzione" della capacità umana.

Nella pagina Atenei dello Stretto l'incontro al Dicam con Valerio Pellizzari e il focus sulla professione dell'inviato "panda", particolare tipologia di giornalismo sempre più a rischio e talvolta non adeguatamente valorizzata dal pubblico.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

La presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Crotone è il tema centrale dell’edizione di Noi Magazine di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo. Piantedosi è stato nei giorni scorsi nella città pitagorica dove, nell’auditorium dell’IIS Pertini-Santoni, si è tenuto l’evento annuale del Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità dal titolo “Costruiamo Legalità. Risultati, sfide e contributi per il futuro”.

Spazio alle riflessioni delle studentesse e degli studenti dell’ITT Malafarina di Soverato su quanto siano importanti oggi concetti e termini come la bellezza e l’amore per superare l’ostacolo dell’individualismo all’interno di un mondo sempre più frenetico ed iperglobalizzato. Spazio poi alla lotta alla violenza di genere con i lavori dell’IC di Vena Superiore a Vibo Valentia che ha incontrato Filomena Lamberti, sopravvissuta all’odio del marito che l’ha sfigurata con l’acido. E ancora, ecco un bel plastico per dire no all’odio e all’indifferenza e sì al rispetto. Grande rilevanza in questa settimana anche per l’avvio della Gds Academy 2023-24 inaugurata a Messina dal sottosegretario all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini: un momento importante vissuto con trasporto e partecipazione dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone. Tornando nel Vibonese, bella iniziativa a Maierato dell’IC di Sant’Onofrio in occasione della giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Partecipato anche l’evento dell’ICS Vespucci che ha premiato, nell’ambito di un concorso interno, i suoi migliori talenti nell’ambito di un progetto legato alla sostenibilità ambientale. Infine, spazio ancora all’incontro con Papa Francesco a Roma e alle grandi emozioni vissute dagli alunni e dalle alunne dell’IC Perri-Pitagora di Lamezia Terme.

Edizione Cosenza

L’edizione cosentina è stata segnata dalla triste attualità. Doppia iniziativa lodevole dell’IC Roberta Lanzino di Cosenza che porta il nome di una delle vittime di femminicidio. Studentesse e studenti del Comprensivo diretto dalla ds Marina Del Sordo hanno onorato con un momento di raccoglimento la memoria di Giulia Cecchettin, brutalmente uccisa. Pochi giorni prima, le classi dell’IC Lanzino avevano preso parte a un incontro sui pericoli del web condotto dalla criminologa Roberta Bruzzone.

Letture e riflessioni nella seconda pagina dell’inserto: dalla storia di una madre alla prese con la leucemia della figlia raccontata attraverso le pagine di un libro sfogliato all’Iti Acri, alla condizione della donna declinata ancora… al passato (dibattito promosso dall’IC Montalto) fino ad arrivare agli eventi targati “Libriamoci” dell’IC Rende-Quattromiglia.

Ha trovato spazio anche la celebrazione della Giornata della gentilezza da parte dell’IC Celico-Spezzano che ha proposto a studentesse e studenti alcune visite nelle strutture in cui si vive e respira disagio. Attività all’aperto per l’IC Casali del Manco 2 che ha visitato il Parco Nazionale della Sila. Il Liceo Classico di San Demetrio, infine, è rimasto piacevolmente colpito dalla visita alla mostra dell’artista Azzinarri.

Edizione Reggio

Un'esperienza che innesca la riflessione per promuovere scelte consavevoli. Il progetto Op_ed (Orientamento e partecipazione per l'educazione), promosso da ActionAid, ha accompagnato le classi dell'Ic Cassiodoro Don Bosco nel momento cruciale del passaggio dal secondo al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Un percorso che alla fine di quest’anno scolastico, condurrà alla scelta, adesso più consapevole, della scuola del futuro. Hanno realizzato un padlet (spazio web in cui è possibile raccogliere e organizzare contenuti digitali) che contiene una raccolta di esperienze ed immagini di donne che hanno subito violenza, così le classi dell'Ic di Delianuova si sono preparate a celebrare la giornata contro la violenza di genere.

Hanno attraversato lo Stretto per un viaggio nella storia e nell'arte tra le sale espositive del Mume di Messina. Le classi dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII hanno raccontato l'esperienza di una visita guidata alla struttura museale.

All'Ic Radice Alighieri è stata celebrata la giornata della gentilezza attraverso un percorso di solidarietà che ha coinvolto anche diverse parrocchie e associazioni del territorio. Un'uscita didattica dell'Ic Galluppi Collodi Bevacqua ha portato le terze classi alla scoperta dell'antica Torre Cavallo. Una giornata vissuta all'insegna della multiculturalità assieme a una delegazione della scuola spagnola di Alba Longa.

L'Università Mediterranea ha celebrato alla presenza del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo l'avvio dell'anno accademico. Occasione solenne in cui il già ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio ha tenuto la lectio magistralis sul tema: "L'attuale epoca delle crisi e l'opportunità di un futuro di solidarietà europea".