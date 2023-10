Noi Magazine, informazione di qualità e parole "rispettose" in classe con Gazzetta del Sud

Educazione digitale, informazione di qualità, amore per la lettura e la scrittura, e, soprattutto, il rispetto per le altre persone a partire dalle parole usate in ogni circostanza: sono i temi su cui si sviluppa il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" al centro degli appassionati incontri tenutisi negli istituti comprensivi messinesi "Cannizzaro Galatti" e Mazzini". Un piccolo "tour" tra i banchi, condotto dalla responsabile del progetto e dell'inserto Noi Magazine, la vicecaposervizio della Gazzetta Natalia La Rosa, che ne ha parlato con docenti, studentesse e studenti sfogliando in aula il quotidiano cartaceo con lo storico inserto Noi Magazine, dal 1996 all'interno della Gazzetta del Sud del giovedì tra Sicilia e Calabria. Saranno programmate altre visite scolastiche, mentre riprenderanno il prossimo 17 novembre anche gli appuntamenti della GDS Academy, con gli incontri tra i giovani ed esperti e rappresentanti istituzionali nell'auditorium della Gazzetta del Sud, che tornerà ad accogliere le scolaresche con la loro presenza gioiosa e sempre gradita nel polo produttivo messinese dell'azienda editoriale.

Coinvolte le classi della Primaria e Secondaria

Al Comprensivo Cannizzaro Galatti, diretto dalla preside Egle Cacciola e attualmente ospitato nel complesso di Cristo Re, il dialogo ha coinvolto la scuola Primaria e la secondaria di Primo Grado, con la partecipazione delle referenti del progetto per entrambi gli ordini di scuola, le docenti Annamaria Bellinghieri e Rosanna Passarello, delle insegnanti delle classi coinvolte e della presidente del Consiglio d'Istituto Graziella Galletta. All'Istituto Mazzini, l'incontro con il nuovo dirigente scolastico, il prof. Nicola Labate, che ha condiviso pienamente gli obiettivi del progetto, sottolineando sia il ruolo della scuola nel fornire ai giovani i corretti strumenti di conoscenza e interpretazione della realtà, ma anche quello delle famiglie, in una sinergia che passa dal dialogo e dalla condivisione. A guidare il tour la referente per il progetto Noi Magazine e per la Comunicazione dell’IC. Mazzini, prof.ssa Luana Campanella, mentre nelle diverse classi coinvolte (le seconde sezioni B, C, E , F e le terze E, F G), erano presenti le docenti Liliana Campanella, Roberta Ruggiero, Giusy Gambino, Franca Maio, Melania Muscianisi, Domenica Scuderi, Emanuela Tocchetto.

Il quotidiano e l'informazione responsabile

Tanti gli argomenti trattati, a partire da Noi Magazine, l'inserto "coniugato al futuro", un prezioso canale di comunicazione per i giovani, che vedono pubblicati i loro testi, foto e lavori realizzati nell'ambito dell'attività scolastica, in modalità individuale o collettiva. Grande curiosità in particolare sul ciclo produttivo del quotidiano cartaceo, dalla ricerca continua delle notizie da parte della redazione giornalistica alla composizione grafica, stampa e distribuzione in edicola. La Rosa ha evidenziato in particolare la specificità del giornale, rispetto a tutti gli altri media: una speciale "antologia" dell'attualità ogni giorno diversa, con grafiche, approfondimenti e spunti originali che stimolano la lettura e la riflessione, ma soprattutto un canale d'informazione responsabile e verificata, rispondente ai canoni deontologici di rispetto per la verità e per le persone, e sempre riferibile a persone individuate e individuabili, tra chi firma gli articoli e la direzione responsabile. Una affidabilità che contraddistingue l'informazione professionale - sia essa cartacea ma anche televisiva, digitale e social, quando è espressione di testate giornalistiche - rispetto a tutto ciò che può essere reperito soprattutto sul web: affidabilità evidenziata nel dialogo con i più giovani invitandoli a chiedersi sempre la provenienza di ciò che apprendono.

Approfondita anche la differenza e complementarietà tra i diversi canali, grazie alla spiccata componente multimediale del progetto per le scuole che viene declinato attraverso tutte le testate di Gazzetta del Sud: il quotidiano cartaceo (o in edizione digitale, scelta da molte scuole per la lettura in classe), il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto. Ricordato anche lo stretto legame con l'Università, con temi sviluppati sulle pagine dell'inserto al fine di contribuire alla lotta all'abbandono degli studi e alla dispersione scolastica.

La privacy e il linguaggio "ampio"

Un approfondimento speciale è stato dedicato agli aspetti della tutela dei dati personali, quindi ad esempio la diffusione di foto e informazioni soprattutto sul web, su canali sui quali non si ha il controllo, sottolineando sempre l'importanza della condivisione con i genitori in particolare in presenza di situazioni di disagio e di atti di prepotenza o bullismo. Tra i temi anche il linguaggio "ampio", che ha aperto l'ultima edizione dell'inserto, richiamando l'importanza dell'uso di parole rispettose verso tutte le altre persone, nella certezza che sia un potente strumento per costruire una serena convivenza delle differenze, contro ogni forma di violenza e discriminazione.