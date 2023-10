Noi Magazine, gli auguri alla community dei vertici degli uffici scolastici di Calabria e Sicilia

Un'ampia condivisione trasversale caratterizza il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" rispetto alle istituzioni dei territori e delle regioni di riferimento, Calabria e Sicilia. Proprio il dialogo tra esse e i giovani, studentesse e studenti delle scuole e degli Atenei, è l'elemento caratterizzante della GDS Academy legata al progetto che, dall'auditorium di Messina della Società Editrice Sud, in presenza e in collegamento così da raggiungere anche le scuole più lontane, crea intense occasioni d'incontro, stimolando la partecipazione, il confronto e la cittadinanza consapevole.

Costante è, in particolare, la sinergia operativa con gli Uffici scolastici regionali, nella promozione sull'inserto delle principali tematiche di sviluppo del progetto - che coincidono con i più urgenti fronti d'impegno della comunità educante - come la lettura critica, la scrittura responsabile, l'uso corretto del web offrendo inoltre, attraverso le cronache del quotidiano, un canale sempre attivo per la diffusione della corretta informazione rispetto ai molteplici aspetti che riguardano il complesso comparto dell'Istruzione, dando spazio sia all'azione dei soggetti istituzionali sia alle tante voci che lo animano.

Una proficua e corretta collaborazione, nei rispettivi ambiti di competenza, evidenziata anche dal direttore dell'USR Sicilia Giuseppe Pierro - che ha fatto riferimento all'impegno nel raccontare a tutto tondo: ciò che non va, ma anche ciò che invece funziona - nel corso dell'incontro promosso nell'ambito di Fiera Didacta a Misterbianco da Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, e ospitato proprio nell'arena dell'USR, sui temi dell'educazione digitale tra privacy e informazione di qualità.

E proprio dai vertici degli uffici scolastici di Sicilia e Calabria arrivano gli auguri alla community studentesca, che si appresta ad iniziare una nuova stagione di approfondimento, con la quinta edizione del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine".

Antonella Iunti (USR Calabria): l'informazione è libertà

Ecco il messaggio di Antonella Iunti, direttrice generale dell'Usr Calabria: "Miei cari giornalisti in erba, sta per ripartire la nuova stagione di Noi Magazine, in un contesto storico-sociale molto complesso, non solo per le implicazioni geo-politiche, ma anche per il diffondersi dell’intelligenza artificiale che sta aprendo nuove frontiere all’informazione e alla capacità di costruire conoscenze e nuovi saperi. In questo scenario così variegato e instabile, in cui l’uomo non ha più bisogno di esercitare la memoria perché la rete si trasforma nel granaio inesauribile di informazioni, la carta stampata continua a mantenere un valore inalterato nel tempo, in quanto custode del pensiero esternalizzato che si fissa attraverso la parola sulla carta, custodendo la personalità di chi lo ha espresso.

Così Noi Magazine non è solo un’opportunità per coltivare la scrittura, ma è l’ambiente di informazione dentro il quale si costruiscono modelli del mondo generati da un continuo esplorare della realtà. Il pensiero si fa strumento di indagine, di ricerca, di combinazioni inedite generando uno spazio emozionale significativo, dove la Calabria e la scuola calabrese diventano protagoniste di un copione che racconta territori da scoprire, esperienze educative coinvolgenti, tradizioni e stili di vita che vengono sottratti al “mondo delle non cose” cui la velocizzazione del nostro tempo riduce e oblia ogni dettaglio del realtà (Byung-chul Han, 2022). È bene rammentare, tuttavia, – cari ragazzi e ragazze - che l’informazione è la manifestazione più autentica della nostra libertà. Per questa ragione, non solo deve essere difesa e custodita ma anche protetta da tentativi di manipolazione o di falsificazione. Imparare ad esercitare il pensiero critico e ad utilizzare lo sguardo attento del giornalista leale è il passo più importante per esercitare il diritto alla parola".

Pierro (USR Sicilia): distinguere le news dalle fake

Così scrive Giuseppe Pierro, direttore generale USr Sicilia, a studentesse e studenti: "L’informazione rappresenta un bene prezioso perché essere cittadini informati vuol dire essere cittadini consapevoli.

Un’informazione di qualità aumenta la conoscenza del mondo e di quanto accade lontano da noi. Ma l’informazione, si sa, non arriva ai nostri giovani solo da carta stampata, televisioni e radio. In una società digitalizzata com’è la nostra anche i più piccoli vengono continuamente investiti da comunicazioni non sempre idonee alla loro età. I giovani devono essere guidati nella selezione delle informazioni che circolano su internet in modo che accedano con maggiore consapevolezza ai contenuti. È necessario fornire loro gli strumenti utili a selezionare le notizie attendibili distinguendole dalle fake news.

L’iniziativa dei quotidiani del Gruppo Ses, Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud è importante perché è formativa, è un’attività che stimola alla lettura al contempo accompagna studentesse e studenti dentro i processi di elaborazione di una notizia.

È inoltre un’iniziativa che fa conoscere più da vicino la professione giornalistica, comprendendo il modo in cui vi si accede e riflettendo sul ruolo di grande responsabilità che i professionisti dell’informazione hanno nei confronti della collettività. Auguri quindi per questa nuova edizione: e che siano sempre buone notizie!"