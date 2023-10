Educazione digitale e informazione di qualità, torna Noi Magazine: aperte le iscrizioni. Scuole e temi delle 4 edizioni

Educazione digitale, tutela dei dati personali e informazione di qualità: sono i temi con cui si apre la nuova stagione di Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud dal 1996 in tutte le edizioni del quotidiano: Messina Sicilia, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone Lamezia Vibo. Riprende anche il progetto di lettura critica e scrittura responsabile "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quinta edizione: l'adesione è gratuita e aperta a scuole e università (per info: 0902261 o mail noimag[email protected] e [email protected] ).

L'inserto è curato da un team di redazione di cui fanno parte la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, coordinatrice delle quattro edizioni e responsabile dell'edizione di Messina-Sicilia, i colleghi della redazione digitale gazzettadelsud.it Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) e la collega della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin, Rachele Gerace e Cristina Cortese. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, dell'equilibrio di genere, della partecipazione civica del giovani su tutti i media del network, giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antena dello Stretto, e si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

Argomenti e scuole dell'edizione Messina-Sicilia 19 ottobre

In prima pagina a Messina e su tutte le edizioni l'apertura è dedicata all'educazione digitale, nell'ambito di un percorso di consapevolezza scandito dal forte impegno di Società Editrice Sud per le giovani generazioni, concretizzato anche dall'adesione al Privacy Tour, promosso dal Garante per la protezione dei dati personali e volto a sensibilizzare le aree del Sud sul valore dei dati: il primo evento si terrà in primavera a Messina in collaborazione con Ses, convolgendo Sicilia e Calabria. Sempre in prima pagina sull'edizione di Messina gli auguri alla community di Noi Magazine del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, su quelle calabresi il messaggio della direttrice generale per la Calabria Antonella Iunti. Ampio spazio è dedicato anche alla nuova piattaforma digitale Unica per le scuole sul sito del Ministero dell'Istruzione. Alle frontiere tecnologiche, e agli "inganni" dell'intelligenza artificiale generativa, è rivolto l'approfondimento del sociologo Unime prof. Marco Centorrino, mentre al Collegio S. Ignazio la realtà virtuale sbarca al Liceo con l'uso dei visori. Un approfondimento riguarda la Giornata dell'educazione assicurativa nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria, che si tiene proprio in ottobre.

Il Liceo Maurolico ha vinto il premio intitolato a Nicholas Green, il ragazzino ucciso nel 1994 in Calabria, i cui organi furono donati ridando la vita a sei persone: nel suo nome prosegue l'opera di sensibilizzazione sulla donazione. L'Ic Manzoni Dina e Clarenza ricorda la figura di Padre Pino Puglisi mentre l'Istituto Jaci ha partecipato ad un intenso incontro sulla condizione dei detenuti tenutosi al Palazzo di Giustizia. Esordisce un nuovo giovane gruppo redazionale: quello dell'oratorio di San Matteo a Giostra, già cimentatosi nella realizzazione di un giornalino e di un tg e impegnato nel riscoprire la bellezza che ci circonda e la ricchezza dentro ciascuno, anche nelle zone più "difficili".

Il Liceo La Farina riflette sull'emergenza climatica, così come l'Istituto comprensivo Tremestieri e l'Ic Gravitelli Paino, che ha vissuto la Giornata dell'alimentazione. L'Ic Copernico di Barcellona ricorda l'importanza dei corretti stili di vita, mentre l'Istituto Antonello ha ospitato la presentazione del progetto di inclusione attraverso la musica.

Tante le attività scolastiche: l'Ic S. Margherita ricorda il successo del Piano Estate, che ha visto il plesso aperto durante le vacanze con innumerevoli occasioni di condivisione e svago. L'Ic Pascoli Crispi presenta l'indirizzo musicale con un emozionante viaggio tra le sette note, mentre all'Ic Drago ha preso il via la nuova esperienza della didattica modulare. L'Ic Paradiso racconta le emozioni vissute al teatro Vittorio Emanuele, dopo la Tosca, anche con la Norma.

Uno zibaldone leopardiano di graffianti rifessioni proviene dal Liceo Galilei di Spadafora, mentre il Liceo Archimede racconta gli stati d'animo di chi si accinge a frequentare l'ultimo anno in vista della maturità.

Un tour tra le bellezze della città per la Primaria del Collegio S. Ignazio e per l'Ic Gravitelli Paino, che ha assistito alla presentazione del volume "Messina - Tante Storie".

Nella pagina Atenei dello Stretto, ritorna lo spazio dedicato a UniVersoMe, la testata multiforme studentesca dell'Ateneo di Messina con 80 tra studentesse e studenti impegnati nelle 5 Unit. Tra le iniziative Unime da segnalare il convegno promosso nella Giornata internazionale della Bioetica, con la partecipazione dei licei cittadini.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Spazio alle iniziative di numerosi Istituti nei primi giorni del nuovo anno scolastico. Avvio da incorniciare per le studentesse e gli studenti dell’I.T.T. Malafarina di Soverato protagonisti alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori all’Università di Catanzaro. Una vera e propria full immersion nel cuore delle attività scientifiche del Campus. Scienza protagonista anche con l’IC Vespucci di Vibo Marina presente al festival dell’Innovazione di Vibo Valentia. E sempre nella città hipponiana spazio al metateatro e all’innovazione in scena raccontato dal Liceo Artistico “Domenico Colao”. Focus sul Battesimo del mare all’I.T.T.L Nautico di Pizzo con il benvenuto alle matricole. "Io Capitano", il film di Matteo Garrone, è al centro delle riflessioni dell’IC di Sant’Onofrio. Particolari emozioni sono state vissute all’Ic Primo Circolo di Vibo Valentia, nella sezione staccata di Vena Superiore, dove si è dato spazio all'arte che racconta le donne. “Emozioni in crescita” a Badolato con il ritorno a scuola delle studentesse e gli studenti dell’IC Campanella. Infine, ampio spazio ai temi di stretta attualità come quello, ad esempio, della guerra in Medio Oriente e l’appello alla pace lanciato dal Liceo “Borrelli” di Santa Severina in provincia di Crotone.

Edizione di Cosenza

Nella prima edizione cosentina di Noi Magazine, grande spazio agli incontri che hanno consentito a studentesse e studenti di rompere il ghiaccio. Un avvio di anno scolastico memorabile per il Polo tecnico-scientifico Brutium, diretto dalla ds Rosita Paradiso, che ha incontrato la scrittrice-ingegnera Veronica Galletta per discutere di parità di genere. L’autore Daniele Nicastro si è confrontato con le classi dell’Ic Lanzino, mentre l’ex docente e sacerdote don Michele Romano ha testimoniato all’Ite di Crosia l’importanza di considerare l’unicità di ogni singolo essere umano. Messaggio forte quello indirizzato dall’IC Casali del Manco 2 che ha intitolato uno dei due plessi alla memoria dell’ostetrica Anna Morrone, vittima di femminicidio. È entrata subito nel vivo l’annata scolastica dell’Ipsia-Iti di Acri che ha scoperto… la filiera del gusto. Ricco di soddisfazione l’inizio anche per il “Palma” di Corigliano che ha messo in evidenza i suoi talenti del futsal a Selinunte. L’IIs Cariati, infine, ha preso parte a un’attività legata alla sostenibilità ambientale, occupandosi della lavorazione dell'alluminio e facendo visita alla sede della Lega Navale.

Edizione Reggio

E se la scuola non esistesse? Un interrogativo provocatorio che il garante dell'Infanzia e dell'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale solleva. In un contesto in cui tante critiche piovono sull'istituzione scolastica, il garante ribadisce la valenza di queste realtà chiamate ad affrontare un profondo cambiamento.

L'identità dei popoli non può alimentare i conflitti, ma alimentare il dialogo. L'appello arriva dalle classi dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni che auspicano la pace. All'Ic Radice Alighieri si celebra la festa dei nonni. Un momento che ha voluto avvicinare diverse generazioni per ribadire l'importanza delle tradizioni popolari di cui i nonni sono custodi. Istituto che proprio in questi giorni ha ricevuto un importante riconoscimento in campo nazionale per l'uso consapevole della tecnologia. L'Ic infatti è rientrato tra le cinque scuole a livello nazionale per il progetto ePolicy. L’Istituto presente sulla piattaforma Generazioni Connesse come “Scuola Virtuosa”, è stato selezionato dal SIC (Safer Internet Centre), insieme ad altre quattro scuole in tutta Italia, per raccontare la propria esperienza con l’ePolicy.

Bullismo e cyberbullismo sono al centro delle progettualità dell'Istituto comprensivo di Delianuova che ha avviato il nuovo anno scolastico con una serie di programmi volti ad arginare il fenomeno.

In un'ottica di prevenzione le scuole fanno quadrato con la Protezione civile. Dodici scuole primarie del territorio reggino sono state coinvolte dalle simulazioni di un sisma per verificare i piani di evacuazione.

Il mondo accademico diventa collante per valorizzare il territorio e avviare percorsi di sviluppo. In questa chiave di lettura si è svolto un seminario di carattere internazionale “Cammini e sentieri nel percorso di sviluppo della Calabria”, iniziativa organizzata dal Laboratorio LOGICA del dipartimento Diceam dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dalla Rete dei Cammini e dei Sentieri di Calabria.