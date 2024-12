Messina, la piccola Kira Pasotto canta con Arisa a Piazza Duomo e corona il suo sogno

Una bella voce da coltivare e una partecipazione allo Zecchino d'Oro dove la sua canzone si è piazzata al quarto posto. La piccola messinese Kira Pasotto, 8 anni, è stata ospite di una puntata di "Natale in teatro" in diretta su RTP l'11 dicembre scorso per raccontare la sua avventura bolognese. Ed è lì che, avendo appreso della presenza di Arisa a Messina per un concerto che è poi slittato al 28 dicembre, ha detto che la cantante ligure è la sua preferita e che le sarebbe piaciuto duettare con lei anche per un solo ritornello. Ospite di quella trasmissione era anche l'assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro che ha preso nota e soprattutto i contatti con la mamma di Kira che la accompagnava. Anche il sindaco Federico Basile che ha incontrato la piccola Kira Pasotto sul palco del Vittorio Emanuele in occasione del Gran Galà della solidarietà due giorni dopo ha detto che avrebbe fatto di tutto per accontentarla. E così ieri sera Arisa ha chiamato sul palco Kira per cantare con lei il brano "Mi sento bene" che portò a Sanremo nel 2019. Un momento che resterà scolpito nei ricordi della piccola per tutta la vita.