Messina, la voce inconfondibile di Arisa coinvolge il pubblico di piazza Duomo

Una voce dal timbro inconfondibile, limpida e sincera, quasi a confermare il messaggio del famoso brano “Sincerità” - che la tenne a battesimo nel 2009 con la vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo - Rosalba Pippa, in arte Arisa, è a Messina per uno degli appuntamenti clou di “Natale a Messina ‘24”, il cartellone degli eventi festivo promosso dal Comune. Una piazza gremita ed un pubblico di tutte le età hanno accolto l’artista – reduce dal lavoro di coach nell’ultima edizione del talent “The Voice Kids” (Rai1) - che ha sempre coniugato la forte personalità ad una estrosità di base che non è mai sfociata nell’eccesso, facendola percepire comunque una di noi.

Apertura in bellezza con “La mia strana verità”, dall’album di esordio “Sincerità” del 2009. A seguire, dallo stesso disco, l’ironia di “Te lo volevo dire”, dalle sonorità jazz, e “L’uomo che non c’è”, dall’arrangiamento in stile folk balcanico. Ancora jazz con “Una donna come me” (2016) e la nostalgia di “Quando c’erano le lire” (2019). In scaletta gli ultimi singoli “Baciamo stupido”, firmata con Riccardo Zanotti, Andrea Bonomo e Pacifico, e “Canta ancora”, scritta col messinese Giuseppe “Gioni” Barbera per la colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il film di Margherita Ferri sulla vera storia di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012, a quindici anni appena compiuti. E, inoltre, le hit “Sincerità”, “Meraviglioso amore mio”, “Mi sento bene” (scritta col cantautore ragusano Lorenzo Vizzini) e “Controvento”, il pezzo, firmato dal palermitano Giuseppe Anastasi, con cui vinse Sanremo nel 2014.