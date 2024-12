Clementino fa ballare piazza Duomo a Messina. E adesso tocca ad Arisa e Laura Pausini

Coinvolge, appassiona e diverte. Si fa attendere Clementino, sale sul palco alle 22,15, ma non si risparmia e regala un bel concerto ai messinesi presenti a Piazza Duomo per il primo appuntamento musicale di questo fine anno nell'ambito di "Natale a Messina eventi24". Una serata aperta dalla voce di Stè, la cantautrice napoletana di origine nigeriane regala una dozzina di pezzi e chiude con "Red", l'autentica colonna sonora dei social del 2024.

Clementino torna a Messina, nella stessa piazza in cui suonò nel luglio 2022, con una grande festa, aperta da “Lo strano caso di Iena white” e “ATM”, in cui prendono corpo tutti i suoi più grandi successi, come “Quando sono lontano”, la canzone portata a Sanremo nel 2016 e che valse il settimo posto assoluto. Un'esperienza al festival della quale restano anche l’apprezzatissima cover di “Don Raffaè” di Fabrizio De Andrè e la replica dell’anno successivo con “Ragazzi fuori”.

Parla tantissimo Clementino, dice che «Domani su Gazzetta del Sud ci sarà scritto che Messina spacca le vetrine» e parte con la strepitosa "Cos cos cos". Non mancano “Guardando la luna” e “O vient”, il singolo estratto dall’album "Mea Culpa" che nel 2013 la ha consacrato definitivamente nella scena musicale italiana e cantato tra la gente. E poi gli immancabili freestyle, vero e proprio marchio di fabbrica del rapper napoletano.

E questa sera Messina si trasformerà in un vero e proprio epicentro della musica leggera italiana al femminile: a Piazza Duomo ci sarà Arisa per il concerto inizialmente previsto per lo scorso 23 dicembre, al PalaRescifina, invece, la prima delle tre tappe peloritane del "World Tour Winter 2024" di Laura Pausini.