Fine anno in musica a Messina con Clementino, Arisa e Laura Pausini

Fine anno in musica per i messinesi. Negli ultimi cinque giorni del 2024 saranno addirittura quattro le serate con concerti e grandi show.

Si comincia domani sera con Clementino a piazza Duomo, mentre il 28 toccherà ad Arisa che si esibirà sempre nel cuore del centro storico dopo il rinvio del suo concerto del 23 dicembre per il maltempo. Nella stessa sera, ma al PalaRescifina, toccherà a Laura Pausini che a Messina si fermerà addirittura tre giorni per i suoi live: il 28 appunto e poi il 29 e la notte del 31 con uno show bellissimo che accoglierà il nuovo anno per poi protarsi sino a oltre la mezzanotte. Si comincia come detto domani sera con Clementino, il rapper campano che col suo freestyle è pronto a far ballare Piazza Duomo, dove saranno tantissimi soprattutto i più giovani. Ventiquattr'ore dopo toccherà ad Arisa, con un passaggio ideale del testimone tra i due protagonisti nel ruolo di giudici di The Voice Kids, la fortunata trasmissione della Rai.

Da “La notte” a “Sincerità”, passando per “Meraviglioso amore mio”, la cantante ligure in riva allo Stretto canterà tutti i suoi successi. Nella stessa sera la musica sarà protagonista al PalaRescifina con la prima delle tre notti a Messina di Laura Pausini, con un tris quasi scontato di sold out. Si tratta dell'ultimo step di una memorabile tournée, la sua decima mondiale che celebra i 30 anni di carriera.