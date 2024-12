Messina, tutto pronto per Judas’ Death - omaggio all’opera rock

In scena alla Sala Laudamo il 22 e 23, con ingresso gratuito, Judas’ Death - omaggio all’opera rock. Si terranno alla Sala Laudamo nei giorni del 22 (doppia replica alle 17:00 ed alle 21:00) e del 23 dicembre (alle 21) gli spettacoli “Judas’ Death” - omaggio all’opera rock. Judas’ Death è una versione concertata con costumi e balletti (cantata dal vivo) del famoso musical “Jesus Christ Superstar” realizzato e curato dalla compagnia “On Stage” diretta da Paride Acacia (Gesu’ nelle fortunate edizioni di “Jesus Christ superstar”) e Sarah Lanza.

Lo spettacolo è un omaggio all’ Opera Rock che ha tra i suoi autori principali Webber & Rice, la Compagnia “On stage” si cimenta nell’ esplorazione di questo genere di Musical che ha avuto in “Hair”, “Jesus Christ Superstar” e “Tommy” la massima rappresentazione artistica. In una versione concertata, cantata dal vivo, si rappresenterà il meglio dell’ Opera Rock degli anni 70 con un ampio focus sulla mitica rappresentazione dei Vangeli in chiave Rock.

Gli attesi appuntamenti concludono il progetto “Musical che passione!” volto alla valorizzazione di artisti siciliani che incrementeranno le produzioni di un genere artistico, nato e sviluppatosi negli Stati Uniti d'America tra l'Ottocento e il Novecento, sempre più apprezzato anche in Italia.