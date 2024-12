Messina, l'IC Elio Vittorini si apre al territorio con una maratona musicale che ha coinvolto 60 studenti

In un importante iniziativa di apertura al territorio l'I.C. Elio Vittorini sotto la guida del dirigente Giovanni Maisano ha portato avanti in questa settimana una maratona musicale che ha visto più di sessanta studenti del comprensivo impegnati in esibizioni canore nelle tre chiese che versano sul torrente Annunziata. La scuola si apre al territorio e insieme lo viviamo. Referente del progetto al territorio la professoressa Pina La Rosa insieme ai suoi collaboratori il professore Giuseppe Gravina, la professoressa Paola Romano, l'insegnante Antonella Calcagno e la signora Paola Chiofalo sono da ottobre impegnati in una serie di iniziative che fanno si che l'istituto viva il proprio territorio e di esso faccia parte in maniera costruttiva. Il polo universitario e le tre chiese che ricadono nella vallata, che si ringraziano profondamente, hanno visto una scuola attiva e propositiva.