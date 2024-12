Messina, a Natale con Arisa e Clementino in concerto a Piazza Duomo

Due nomi di grande richiamo per i concerti di Natale a Messina. Si tratta di Arisa a Clementino, due cantanti molto amati da pubblico che anche a Messina richiameranno una grande folla di appassionati in piazza Duomo. Arisa si esibirà il 23 dicembre, Clementino il 27. L'annuncio stamani a Palazzo Zanca nell'ambito della presentazione del calendario degli eventi natalizi. In generale oltre 200 eventi tra musicali, teatrali e di arte performativa in tutte le sei circoscrizioni. Addobbi in parchi e ville

Gli alberi

Ufficializzata la data dell'8 dicembre per l'accensione degli alberi di Natale in città. Si parte alle 17 con quello di Piazza Unione Europea

Luci e magie nelle ville Dante, Sabin, Mazzini, nel parco Aldo Moro e alla pineta di Montepiselli

