Torna oggi su Rtp "Blues e dintorni": ospite di Max Garrubba sarà il messinese Nino Fazio

Torna "Blues e dintorni", la nuova trasmissione di Rtp dedicata alla musica: un format in cui non si parlerà solo di blues. A condurre Max Garrubba, con gli ospiti che racconteranno la loro storia, le loro esperienze, i loro segreti. In ogni puntata, una jam session finale con artisti e tanta, tanta musica. Il programma andrà in onda tutti i martedì alle 15.10, con repliche alle 21 e alle 23.10. La regia è di Roberto Travia. Oggi ospite di Max Garrubba sarà Nino Fazio, musicista e appassionato di blues e collezionista di chitarre.