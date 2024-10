Passioni e impegno nel viaggio in musica di Simona Molinari stasera Messina

Un viaggio in musica attraverso le stagioni della vita, toccando sentimenti, passioni, impegno, incanto e disincanto, il concerto che Simona Molinari, artista jazz italiana fra le più talentuose, terrà stasera alle 21 al Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito della stagione 2024-25.

La data del concerto coincide con l’uscita sui digital store della nuova versione di “Amore a prima vista”, brano inciso nel 2010 con Ornella Vanoni. In scaletta i grandi successi della cantante napoletana, come “Egocentrica”, “La Felicità“, “In cerca di te (sola me ne vò per la città)”, accanto ai classici “Mr Paganini” (Ella Fitzgerald) e “A rose among thorns” di Ennio Morricone (dal film “Mission”). Spazio anche a pezzi dall’ultimo album “Hasta Siempre Mercedes” (Bmg), tributo alla cantante argentina Mercedes Sosa, con cui Molinari ha vinto di recente la Targa Tenco come miglior interprete.

Diverse le tematiche che faranno da collante ai pezzi in concerto, tra cui non mancano l’innamoramento, la passione e l’impegno. «È sempre stato importante per me seguire un fil rouge nei concerti – ci ha detto – perché dà un senso a quanto ho fatto finora e a quello che posso raccontare. Mi permette di entrare in comunicazione col pubblico».