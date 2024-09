Gerardina Trovato, grandi emozioni al Giardino Corallo: l'abbraccio di Messina alla cantautrice catanese

Una macchina solidale vogliosa di riabbracciare Gerardina Trovato, splendida cantautrice catanese accolta al Giardino Corallo di Messina da oltre 1500 spettatori che hanno risposto presente all'iniziativa fortemente voluta dall'assessore Finocchiaro e dall'intera amministrazione comunale. «Una serata del cuore» dice la speaker radiofonica Teresa Impollonia, sul palco con lo showman Sasà Taibi.

Al Giardino Corallo, la musica di Gerardina Trovato emoziona, non solo per gli appelli social delle ultime settimane che hanno riportato in auge la cantautrice, tre volte a Sanremo negli anni '90 e poi dimenticata dallo showbiz. Oltre un'ora sul palco per Gerardina e una decina di successi, tra cui "Piccoli già grandi", "Ma non ho più la mia città" e "Gechi e vampiri". Un'emozione palpabile, anche durante l'abbraccio e la foto che la Trovato chiede all'assessore Finocchiaro.