Gigi D’Alessio oggi a Messina, magica serata sotto le stelle a Capo Peloro

E' la sera di Gigi D’Alessio. Per la gioia dei tanti fan siciliani e calabresi, il cantante napoletano si esibirà all’arena di Capo Peloro, nell’ambito degli eventi del cartellone estivo “E-state a Messina 2024#unmaredidivertimento” promosso dall’Amministrazione comunale «per unire sport, musica, cultura e divertimento». In questo mini-cartellone di concerti sotto il Pilone di Torre Faro, a precedere Gigi D’Alessio, sono stati la “veterana” Loredana Bertè e poi il giovane Alfa. Chiuderà, invece, lo spettacolo “Holi Fest”, musica, colori e Dj set, previsto per il 7 settembre.

In occasione del concerto di Gigi D’Alessio, l’Atm Spa potenzierà il servizio di trasporto pubblico verso il borgo marinaro di Torre Faro. In particolare, l’Azienda trasporti potenzierà la Linea 1 (Shuttle) e ne prolungherà il servizio fino alla conclusione dell’evento. Per assistere al concerto dell’artista napoletano, i cittadini potranno utilizzare il bus, con la possibilità di lasciare la propria auto in uno dei numerosi parcheggi dislocati in tutte le zone della città e collegati con il servizio di trasporto pubblico.