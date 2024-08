Il concerto di Elisa Nocita al Parco Archeologico di Naxos: un tuffo nelle sonorità siciliane e napoletane

Teso di emozioni e fascinazioni culturali il concerto di Elisa Nocita , la cantante siracusana che, ieri sera al Parco di Naxos, è stata protagonista con la sua band del secondo appuntamento di “Donne in Jazz” , la rassegna organizzata dal Parco Archeologico Naxos Taormina della Regione Siciliana in collaborazione con il Comune di Giardini Naxos e l’associazione culturale Taormina Jazz, che ne cura la direzione artistica con Nino Scandurra. Con Nocita sul palco erano Maurizio Diara (chitarra), Nello Toscano (contrabbasso) ed Emanuele Primavera (batteria).

“Donne in Jazz” prosegue oggi e si conclude domani 31 agosto. Oggi, 30 agosto, di scena Francesca Tandoi, cantante e pianista dallo swing innato e considerata da critica e pubblico uno dei talenti più promettenti della scena jazzistica internazionale, dove si è esibita con musicisti come Scott Hamilton, Philip Harper, Owen Hart jr, Joe Cohn, Antony Pinciotti, Jason Brown, Daryll Hall, Lee Pearson, Darius Brubeck, Dave Blankhorn, Florin Nicolescu, Marjorie Barnes, Sergei Manukyan. A Giardini Naxos suonerà in trio con Stefano Senni al basso e Giovanni Campanella alla batteria.

Sabato 31 agosto con la voce di Maria Pia De Vito. La cantante napoletana sarà in trio con Roberto Taufic, chitarrista honduregno ma cresciuto in Brasile, e il batterista emiliano Roberto “Red” Rossi con il progetto “Linha de passe” che intreccia musica tradizionale brasiliana, napoletana e jazz, dando forma a un linguaggio che condivide molti elementi emotivi ed espressivi come la melanconia, il lirismo e il fatalismo.