Rita Marcotulli inaugura con successo "Donne in Jazz" al Parco archeologico di Naxos

Era il vento il “quarto musicista” al Teatro della Nike per il concerto che, ieri sera al Parco di Naxos, ha visto la grande pianista Rita Marcotulli insieme ad Ares Tavolazzi e Israel Varela tenere a battesimo “Donne in Jazz”, la rassegna organizzata dal Parco Archeologico Naxos Taormina della Regione Siciliana in collaborazione con il Comune di Giardini Naxos e l’associazione culturale Taormina Jazz che ne cura la direzione artistica con Nino Scandurra.

Pubblico entusiasta (per il bis ha pure cantato con il trio, intonando due note come basso continuo per l’ultimo brano) per la straordinaria performance in una sera stellata, in riva al mare, a tratti infastidita da folate di vento che scompaginavano gli spartiti dei musicisti. Fra i brani in scaletta anche l’omaggio all’indimenticato Pino Daniele – col quale la Marcotulli si è spesso esibita – con una rielaborazione della celebre “Napul’è“, delicatamente rivisitata in chiave jazz e “colorata” da tonalità minori.