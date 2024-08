"Non mi abbandonate". Anche Messina risponde all'appello di Gerardina Trovato: concerto il 3 settembre al Giardino Corallo

Un palco, quello di TikTok, che grazie all'appello social dei fan della cantante, è diventato una vetrina sempre più grande. Milioni di visualizzazioni sulla piattaforma che hanno spinto la stessa Gerardina Trovato, con il proprio staff, a iscriversi, pubblicando nelle scorse ore il primo messaggio della cantante: "TikTok, che bel nome. Sono Gerardina Trovato, a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente, e noi non saremo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza".

Forse i più giovani, non lo sanno - scrive in un post l'assessore Finocchiaro - ma... Gerardina Trovato è stata una delle voci più straordinarie e promettenti della musica italiana negli anni ’90, una giovane cantautrice con una voce potente, con una grande profondità emotiva, con una penna poetica e un bellissimo sorriso. Negli anni oltre a varie partecipazioni al festival di Sanremo, tante collaborazioni con molti altri artisti tra cui Renato Zero, Andrea Bocelli e Vasco Rossi.