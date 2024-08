Malgioglio incanta il pubblico di San Pier Niceto, concerto contro ogni forma di violenza

Con la Sicilia nel cuore e contro ogni forma di violenza, Cristiano Malgioglio, cantautore e personaggio televisivo italiano, si è esibito sul palco di piazza San Rocco a San Pier Niceto, di fronte ad un appassionato pubblico. "Sono molto contento di essere qui in Sicilia, è sempre una bella emozione - ha detto l'artista -. Nelle settimane scorse sono stato ad Istanbul e ad Atene. Sono stanchissimo, ma non potevo di certo rinunciare alla mia terra, che è il mio sangue". Malgioglio ha ricordato infatti di essere nato a Ramacca, vicino Catania. Lo scorso giugno è uscito il suo nuovo brano "Fernando", che il cantautore ha dedicato al calciatore Cristiano Ronaldo, da lui descritto come "una persona meravigliosa". Dal palco poi, un omaggio a tutte le donne, ma in modo particolare all'attrice Monica Guerritore, che presto sarà in televisione con una nuova serie. "Sono contro ogni forma di violenza sulle donne - ha ribadito più volte Cristiano Malgioglio -. Bisogna trattare le donne come fossero dei petali di rosa. Perciò uomini non alzate mai la voce, mai le mani". E da qui poi, il brano "La Vie en rose". Non poteva nemmeno mancare la lista degli artisti per i quali ha composto brani famosi e di successo, come Adriano Celentano, Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Raffaella Carrà. Tra questi "Gelato al cioccolato", inserita nella scaletta della serata. "Appartengo a quella categoria di persone, come spero anche molti di voi, che sono contro qualsiasi forma di omofobia, di bullismo e di tutto ciò che fa molto male - ha aggiunto Malgioglio -. Sono contro ogni tipo di discriminazione, perché per natura sono sempre stata una persona libera. Ho fatto molti sacrifici all'inizio della mia carriera, ma fino ad oggi ho cercato di essere sempre attuale - ha continuato dal palco -. Mia madre non voleva che facessi questo lavoro, preferiva che mi sposassi e che avessi figli. Io non ho fatto né l'una né l'altra cosa, ma ho avuto grandi amori. Perciò voglio dire ai tanti giovani: quando vedere un ragazzo con un altro ragazzo mano nella mano, non mettetevi a ridere, lo stesso vale per due donne, perché l'amore è universale e se non c'è l'amore la vita è finita e non esiste più niente. Tante sono state ad oggi le vittime a causa del bullismo". E poi, l'omaggio all'immensa Mina. "Questa grande donna è entrata nella mia vita per puro caso e lei era in un momento di massimo splendore - ha raccontato -. Quando l'ho vista le chiesto di incontrarla, ha accettato e le ho fatto ascoltare le mie canzoni. Ho scritto per lei "L'importante è finire". Sulle note di "Ancora, ancora, ancora", Malgioglio ha coinvolto ancora con grande intensità il pubblico, come pure con la canzone siciliana conosciuta in tutto il mondo "Zooma Zooma Baccalà" e con i brani "Mi sono innamorato di tuo marito", "Danzando Danzando" e "Dolceamaro". Lo spettacolo di Cristiano Malgioglio è stato organizzato dal "Comitato festeggiamenti di San Pier Niceto in onore di San Rocco", che l'artista ha infine ringraziato per l'ospitalità, l'empatia e l'energia regalate nel corso della serata insieme al numerosissimo pubblico.