A Taormina due eventi per celebrare il genio di Puccini

Sontuosa celebrazione per il centenario dell'operista più amato e rappresentato al mondo, Giacomo Puccini, quella programmata dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra al Teatro antico di Taormina, che accoglierà un dittico musicale di eccezione. Oggi è in programma lo straordinario concerto con suites da “Tosca”, “La Bohème” e “Madama Butterfly”; mentre per venerdì è prevista la rappresentazione dell'incompiuta “Turandot”, che verrà eseguita senza il finale postumo, come fece Toscanini alla prima assoluta del 1926, fermandosi alla morte di Liù e deponendo la bacchetta per rivolgersi al pubblico con le famose parole: «Qui il maestro è morto». Un doppio appuntamento per gli appassionati del melodramma, che potranno godere di due serate nel segno dell’eccellenza.

Un ricco parterre vocale infiammerà la millenaria cavea in occasione del gala di stasera: la soprano Maria Pia Piscitelli; il tenore Walter Fraccaro; il baritono Carlos Almaguer. Il Coro Lirico Siciliano, per l'occasione al gran completo (cento elementi, proprio per la celebrazione del centenario), l'Orchestra filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia, già formazione orchestrale in residence del Festival, e i cori di voci bianche "In-canto" e "Note armoniose" saranno l'architrave musicale di quello che si preannuncia come l'evento pucciniano di maggior richiamo del Meridione. Autentica chicca la partecipazione della pianista di fama internazionale Lola Astanova, che interpreterà inedite parafrasi per pianoforte solista interamente dedicate a Puccini.