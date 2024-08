Biagio Antonacci in concerto al Teatro Antico, Taormina è "Pazza di... lui"

Nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, Biagio Antonacci aggiunge quel tocco di magia che rende già indimenticabile la prima delle tre serate (sold out) del suo live "Funziona solo se stiamo insieme". Ed effettivamente sembra proprio che tutto funzioni a meraviglia, l'Etna sullo sfondo, la platea in visibilio in un susseguirsi di poesie d'amore e grandi successi. 35 anni di musica per il cantautore milanese, racchiusi in 32 brani, un'escalation di emozioni, da "Convivendo" a "Se fosse per sempre", musica e parole che accarezzano l'udito dei presenti, ne abbracciano la più intima sfera emotiva, ed ancora "Non ci facciamo compagnia", "Ti penso raramente", "Buongiorno bell'anima".

"Sognami se nevica..." l'attacco di una delle sue più celebri canzoni, stanotte non nevica, la colonnina di mercurio segna 30 gradi, come da un mese a questa parte, ma potete starne certi che i presenti al Teatro Antico di Taormina, sogneranno lo stesso Biagio questa notte, perchè Taormina, dopo la prima delle tre serate è già... Pazza di lui