Il duo messinese Out Offline aprirà il concerto di Carmen Consoli al Teatro al Castello di Milazzo

Le giovanissime Out Offline sono state chiamate ad aprire la data milazzese del tour di Carmen Consoli “TERRA CA NUN SENTI” al Teatro al Castello giovedì 8 agosto. Il set inizierà alle ore 21 e per l'occasione il duo presenterà sul palco i propri brani “Mai sola”, “171”, “Endless loop”, “Cicatrice allo specchio”, “Voci nella stanza” e “Chocolat”.

Commentano le artiste: «Avere la possibilità di aprire il concerto di un’Artista unica ed inimitabile come Carmen Consoli per noi è davvero un sogno; il suo mondo musicale è affascinante in quanto accomuna eleganza, raffinatezza, tradizione e innovazione ad un tempo. Basti pensare a brani come “Parole di burro” o “L’ultimo Bacio”, vere perle che emozionano generazioni intere senza confine di tempo, o al brano “A finestra” che offre una fotografia precisa di uno spaccato della nostra società. Per noi che ci affacciamo al mondo della musica è un punto di riferimento; ci anima certamente un sentimento comune che è quello di raccontare in maniera sincera, spontanea e sognatrice il tempo che viviamo creando, attraverso le canzoni, degli scatti metaforici che in qualche modo ne raccolgano l’essenza».