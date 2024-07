Messina, il pubblico di piazza Duomo inizia a ballare in attesa dell'esibizione di Annalisa

L’attesa per l’esibizione di Annalisa monopolizza la seconda serata dell’Rds Summer festival, il clou di questa due giorni messinese. Annalisa è la grande protagonista dell’attuale scena musicale italiana e incanta con la precisione della voce. E Messina apprezza, in una Piazza Duomo gremita in ogni ordine di posto e che ha iniziato a ballare sin dalle prime ore della serata con i primi dj set di Radio Studio Centrale e della stessa RDS, con la collaborazione della crew della scuola di ballo messinese "Studio danza".

Sul palco gli artisti emergenti della RDS next, la social radio della Generazione Z, ma soprattutto i big, in una serata dal fortissimo spirito femminile. Da Annalisa ad Alessandra Amoroso, da Arisa a Clara, fino ad Alfa, Icy Subzero e Olly.

Dopo l'Rds Summer festival, la musica tornerà protagonista a Messina il prossimo 25 luglio con il concerto di Gio Evan al Giardino Corallo. Ad agosto, poi, si tornerà nella splendida location di Capo Peloro con Loredana Bertè (2 agosto), Alfa (22 agosto) e Gigi D’Alessio (31 agosto). RDS, invece, si sposta a Palmi per le serate del 19 e 20 luglio a Piazza Primo Maggio condotte da Anna Pettinelli.