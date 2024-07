Messina accoglie l'Rds Summer Festival: musica e spettacolo in Piazza Duomo

Dalla brezza estiva dell’Arena Capo Peloro dello scorso anno alla bellezza monumentale di Piazza Duomo: l’Rds Summer festival torna a Messina a poco meno di un anno di distanza (22 e 23 luglio nel 2023) con le esibizioni di Benjamin Ingrosso, Boro, Cioffi (presente anche dodici mesi fa), Coma_Cose, Dotan, Gaia e Tony Effe. Sul palco Petra Loreggian, voce storica di RDS, Samara Tramontana e Gaia Garavaglia, i volti di RDS next, la radio della Generazione Z.

Quella di Messina, start della serata alle 21,00, è la quarta tappa dell'Rds Summer festival dopo Senigallia, Pescara e Barletta.

Il sindaco Federico Basile ha porto i saluti della città agli artisti e al pubblico, esprimendo il suo entusiasmo per l'evento. Ha sottolineato l'importanza di manifestazioni come l'RDS Summer Festival per promuovere la bellezza di Messina e creare momenti di grande musica e divertimento per tutti.