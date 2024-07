A piazza Duomo c’è Rds: la viabilità di oggi e domani. Si entra dai varchi solo con il Qr Code

Inizia la due giorni dell'Rds Summer Festival, a piazza Duomo. Stasera sul palco ai piedi della Cattedrale si esibiranno Benjamin Ingrosso, Boro, Cioffi, Coma_Cose, Dotan, Gaia e Tony Effe. Domani, invece, toccherà ad Alessandra Amoroso, Alfa, Arisa, Clara, Icy Subzero e Olly. La piazza sarà “sold-out”: migliaia le prenotazioni, previsto, dunque, un grande afflusso di persone.

Per questo il Comune ha previsto una serie di limitazioni viarie, tra cui sosta vietata dalle 15 di oggi e domani fino alle 2 di notte nelle seguenti strade (dove dalle 17.30 scatterà anche il divieto di transito): controviale sud di piazza Duomo, tra via Venezian e corso Cavour; corso Cavour, tra le vie San Camillo e della Zecca; tutta l’area di piazza Antonello; spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; via Loggia dei Mercanti tra via Colombo e corso Cavour; via Colombo tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; via Consolato del Mare tra via Argentieri e piazza Antonello; via S. Agostino tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace; via C. Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi; via I Settembre, tra le vie C. Battisti e Garibaldi; via Oratorio San Francesco, tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo la sosta a ciclomotori e motocicli, con accesso ed uscita esclusivamente dall’incrocio con via XXIV Maggio. Divieto di sosta e rimozione coatta, negli tessi orari (dalle 15 alle 2) oggi domani per la sosta degli autobus nel lato est della carreggiata est di via Garibaldi, tra via I Settembre e viale Boccetta; nell'area di parcheggio del cavalcavia; in via Orso Mario Corbino (zona Zir), tra le vie E. Fermi e Bonsignore.

I partecipanti all’evento potranno accedere in piazza Duomo, a partire dalle 8.30 (e solo ed esclusivamente se in possesso di Qr Code personale) da questi varchi: via I Settembre, angolo via Cesare Battisti; Strada San Giacomo, angolo via Garibaldi.