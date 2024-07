I tre giorni di Max Pezzali a Messina: a Villa Pulejo tra braciolettine e granita caffè con panna

Max Pezzali ha scelto Messina per il suo soggiorno in occasione del bellissimo concerto allo stadio "Franco Scoglio" di martedì scorso. Tre giorni trascorsi in riva allo Stretto, con l'ex 883 che ha soggiornato nella bellissima Villa Pulejo. A differenza di altri artisti che spesso scelgono Taormina, Max Pezzali ha preferito rimanere in città a pochissimi passi dallo stadio, in uno scenario incantato. Tutta la villa in esclusiva, dove Pezzali ha soggiornato assieme al suo staff, manifestando grande apprezzamento per i servizi della struttura gestita da Giusva Pulejo.

Piccola curiosità: il cantante per tre giorni non è mai uscito dalla villa, se non per il concerto quando è stato preso e riportato nella struttura con i mezzi della polizia. Ha gustato le prelibatezze della cucina messinese, dal pesce spada alle braciolettine fino alla granita caffè con panna. Particolarmente attratto anche dalle bellezze naturali e artistiche della villa con alcuni quadri di estrazione caravaggesca.