Max Pezzali chiude la "lunga estate caldissima" di concerti a Messina, 35 anni di musica in una sera

Già un tour che s'intitola "Max Pezzali Forever" racconta meglio di qualsiasi altro annuncio il concerto di stasera a Messina. E qualifica lui più di ogni altro aggettivo. Ieri sera al Franco Scoglio è stata una di quelle notti che non finiscono nemmeno all'alba.

Il "Viaggio al centro del mondo" di un ragazzo pavese che negli ultimi 35 anni (prima coi mitici 883 e poi da solista) ha cantato pensieri, umori, amori di generazioni che hanno attraversato il tempo se lo sono tenuto senza perderlo.

Uno di quei concerti in cui tutti conoscono tutte le parole, perchè in quelle lettere ci sono "gli anni", c'è il ricordo di "discoteche abbandonate" nelle quali si sognava di conquistare il mondo, si immaginava il futuro al fianco di inarrivabili "regine del Celebrità".

C'è l'immagine della provincia, di quelle "lunghe estati caldissime" quando "con un deca" in tasca non si riusciva ad andar via.