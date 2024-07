Torna l’Eolie Music Fest, arte dal vivo tra mare e cielo. Gran finale a Panarea con Diodato ed Elisa

Musica, arte e sostenibilità si incontrano nella splendida cornice messinese delle Isole Eolie alla quarta edizione di Eolie Music Fest, da oggi al 7 luglio a Santa Marina Salina, Lipari e Panarea, dopo la speciale anteprima del 4 luglio a Capo d’Orlando Marina. Prodotto da 2 Changing Art con la direzione artistica del cantautore torinese Samuel (Samuel Romano), frontman dei Subsonica, il festival propone musica dal vivo e performance artistiche inedite su un palco suggestivo, immerso nelle acque del Mar Tirreno: il ponte del veliero Sigismondo.

Una rassegna nata come progetto di resilienza alla pandemia e oggi atteso appuntamento annuale. «Nel 2020 il mio amico Massimiliano Cincotta, proprietario dell’Ingrid Bar di Stromboli, mi chiese di aiutarlo a far ripartire il turismo sull’Isola – racconta Samuel – Dal momento che stare in barca all’aperto era come stare a casa, nel proprio nucleo familiare, abbiamo pensato di realizzare un concerto in mare con artisti amici e musicisti locali. Fu un successo, al punto che l’anno successivo mi proposero di trasformarlo in un vero festival. Sin dalla prima edizione il pubblico di naviganti delle isole ci ha permesso di portare sempre a termine la manifestazione con grande entusiasmo ed energia».