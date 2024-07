“Porco Mondo”, l’urlo rock dei Mustag N°5: primo album della band messinese

È fuori attraverso i principali canali di distribuzione online “Porco Mondo”, l’ultimo album dei Mustang N°5, gruppo musicale messinese riconosciuto sul territorio, che ha tanto da dire e lo fa in musica.

Nati nella città dello Stretto nel 2012, su iniziativa del cantante Puccio Basile, dopo varie esperienze live i Mustang N°5 arrivano sei anni dopo a incidere “O va bene o va male”, un Ep autoprodotto di sette pezzi. Nella scaletta di quel primo disco spicca Irene, canzone che viene scelta per il video promozionale. Caratterizzati da uno stile che tende a fondere il rock-hard rock americano con l'approccio cantautorale tipicamente italiano (come testimonia la scelta dei testi in lingua madre), filtrato attraverso un approccio molto personale, i Mustang N°5 lanciano sul mercato adesso loro primo album ufficiale intitolato Porco Mondo, «anch'esso ricco di storie e personaggi raccontati attraverso brani ispirati da vari generi».