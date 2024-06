Zucchero è immortale, a Messina è un'overdose di musica. Un concerto maestoso!

L'odore di menta e rosmarino, la fragranza dei granai, le atmosfere dei vinai. L'amarcord di Oro, incenso e birra (a 35 anni dal disco dei dischi che ha dato il nome all'Overdose d'Amore World Tour 2024). Il profumo pungente del blues, leggero, popolare, infestante, immortale. L'essenza di salsedine e la brezza umida dello Stretto che appiccica addosso ogni sensazione. Zucchero è sorto sul palco introdotto dalla straordinaria, extraterrestre Oma... e s'è acceso il buio del Franco Scoglio, si è riempita pure la luna su Messina. In aria un incontro di mani, poi giunte in religioso silenzio, in un singhiozzo di tempi (quelli che hanno a che fare con le epoche e quelli della musica) costruito ad arte. Eccolo Sugar col suo live maiuscolo, maestoso, suonatissimo, intonato. Ecco il suo concerto antico e sempre nuovo e sorprendente (la scaletta l'abbiamo scoperta pezzo dopo pezzo, tanto con quella band può permettersi tutto quanto).

Meno filtri di telecamere e più occhi nudi dentro lo stadio. Si sa che "La vita ti porta ad alternare momenti di dolcezza a momenti che ti fanno girare il cazzo. Ma bisogna essere positivi". Bisogna prendersi gli spazi. Anche per sedersi in poltrona e chiacchierare, come in un salotto con decine di migliaia di invitati.