Santa Lucia del Mela, la piazza gremita per Carlotta D'Amico ed Erika Colaianni

Sul palco anche Cristina Scuccia, tra i coach di "Io Canto Family". Dopo il trionfo nazionale, anche il Comune di Santa Lucia del Mela ha voluto omaggiare le sue due concittadine, così come tutti gli altri brillanti partecipanti. Trofei e riconoscimenti quindi consegnati per mano del sindaco Matteo Sciotto che, visibilmente emozionato, ha interpretato la gioia di un'intera comunità. Per la coppia vincitrice, "Io Canto Family" ha rappresentato un'esperienza indimenticabile, sia sotto il profilo dell'amicizia, visti i legami che si sono instaurati con gli altri partecipanti, che dal punto di vista professionale e personale, considerato che la famosa trasmissione è un trampolino di lancio per futuri nuovi successi. Carlotta e mamma Erika si sono cimentate in questa bella avventura con estrema disinvoltura e dal palco hanno sempre regalato grinta e sorrisi. L'occasione di ieri sera ha confermato tutto questo e anche di più.