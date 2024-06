"Io canto Family ", S. Lucia del Mela si prepara a festeggiare Carlotta e mamma Erika

Tutto pronto a S. Lucia del Mela per festeggiare Carlotta D'Amico ed Erika Colaianni, le vincitrici della prima edizione di "Io canto Family ", andata in onda su Canale 5. La grande festa si svolgerà questo sabato, a partire dalle ore 21.30, in piazza Milite Ignoto. Ecco gli ospiti della serata. Cristina Scuccia e Salvo La Rosa e le cinque coppie concorrenti del famoso programma tv, che sono Grace e Johanna, Giulia e Alessandra, Daniel e Giorgia, Chiara e Michele, Cristian e Sofia. Carlotta e mamma Erika aspettano tutti per una serata all'insegna del divertimento e della condivisione del loro strepitoso traguardo.