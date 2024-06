Ultimo sarà papà, sul palco bacia il pancione di Jacqueline. Venerdì l'attesissimo concerto di Messina IL VIDEO

Il concerto di Messina è ormai alle porte. Lo stadio "Franco Scoglio" ospiterà l'attesissimo concerto (sold out da mesi) del cantautore romano venerdì. E proprio ieri sera Ultimo ha annunciato che presto diventerà padre. Durante il suo emozionante concerto allo Stadio Olimpico nella sua Roma (il terzo da tutto esaurito), ha condiviso la notizia con i fan. La sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, insieme a lui dal 2021, è apparsa sul palco rivelando il suo pancione. Emozionato, Ultimo si è inginocchiato davanti a lei, baciandole teneramente il ventre. La coppia è in attesa di un maschietto, che nascerà in autunno e il cui nome inizierà con la lettera E. Ultimo ha dedicato alla compagna "Quel filo che ci unisce" (che da sempre canta per la compagna) e ha chiesto ai 60mila di accendere le luci dei telefonini.

Le iniziative di Atm per il concerto

In occasione del concerto di Ultimo, in programma venerdì 28 giugno, l'ATM Messina ha programmato il piano straordinario di navette e tram, al fine di consentire alle migliaia di appassionati di raggiungere lo Stadio comodamente e senza stress. Il servizio di bus navetta per la tratta “Zir- bivio San Filippo” sarà a disposizione dell'utenza a partire dalle 10 del mattino e fino alle 21, orario di inizio dell’evento musicale. Il servizio riprenderà alle 23 e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico. Atm SpA informa inoltre che saranno aumentate anche le corse del tram e sarà attivo fino a quando tutte le persone non avranno lasciato l’impianto sportivo. I bus navetta faranno la spola tra Zir e via Adolfo Celi (ex SS.114), in corrispondenza del bivio per lo stadio F. Scoglio.