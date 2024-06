La nuova scommessa di Giulio Marano: il singolo "Dove si va?" per superare gli ostacoli di ogni giorno

"Salve a tutti, desidero comunicarvi con entusiasmo che ho recentemente firmato un contratto con @adamusicitaly @warnermusicitaly. L’emozione è indescrivibile ,ringrazio me stesso per non aver mai smesso di crederci, la mia città per il sostegno e in particolare il team Warner per avermi scelto e dato fiducia. Incoraggio tutti a credere nei propri sogni": con un messaggio sui social il 25enne messinese Giulio Marano, in arte Marans, lo scorso settembre aveva annunciato l'accordo con ADA Music Italy. Adesso, sei giorni fa, il singolo "Dove si va?" che potrebbe rappresentare il vero trampolino di lancio per questo talento messinese.

Chi è Giulio Marano

Nato a Messina il 18 dicembre del 1998. Ha studiato chitarra all’età di 7 anni. Ad 8 anni ha iniziato a studiare canto con le maestre Carmen Brudetto, Francesca Morabito e Cristian Gravina e cominciato a esibirsi nei palchi della sua città. All’età di 13 anni si è appassionato al sax e studiato per 4 anni con il maestro Orazio Maugeri. A 18 anni si è dedicato nuovamente al canto ed all’auto produzione e ha dato vita ad un progetto musicale. Ha firmato un contratto di licenza con l’etichetta CDF RECORDS con il brano “FIORI” e partecipato alle selezioni di XFactor e Amici. Ha collaborato con il produttore Janax per la pubblicazione di Innocenti. Successivamente ha collaborato con il produttore Sedd per la pubblicazione di "Blackout". Quindi il trasferimento a Milano per proseguire la sua attività e la firma nella sede di Warner Music a Milano per la firma con l'etichetta ADA Music Italy.