Messina, Alfa in concerto a Capo Peloro

Un altro appuntamento con la musica giovane dell’estate messinese 2024 annunciato dall’amministrazione comunale: si tratta di Alfa, al secolo Andrea De Filippi, che si esibirà il 22 agosto prossimo nella suggestiva cornice di Capo Peloro . Quella messinese è una delle tappe estive del tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” del giovane cantautore genovese. L’avevamo pre annunciato durante la presentazione di “E-state a Messina 2024#unmaredidivertimento , oggi è ufficiale - hanno dichiarato il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro - la presenza di Alfa a Messina con la sua musica nella quale l’amore fa da filo conduttore di tutte le sue canzoni, siamo certi sarà un altro spettacolo musicale che risponderà al meglio alla volontà dell’Amministrazione di coniugare la musica con i valori dell’aggregazione e dell’inclusione sociale”.

Un percorso artistico, quello di Alfa, fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell'amore in ogni forma: quello dei suoi amici e dei suoi genitori, quello ascoltato nelle canzoni. Il tour estivo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, prende il nome dal suo nuovo lavoro discografico uscito il 16 febbraio scorso sulle piattaforme digitali ed il 23 febbraio in formato picture disc. L’album, composto da 10 canzoni, contiene “Vai!” (certificato Disco d’Oro), il brano presentato al Festival di Sanremo 2024 con cui ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni sulle note di “Sogna ragazzo sogna”, guadagnandosi l’appellativo di artista rivelazione del Festival.

Biglietti in vendita online a partire da oggi, martedì 18 giugno, su #ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati.