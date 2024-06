Geolier accende le luci dello “Scoglio”: il primo tour negli stadi parte da Messina

“Dio lo sa” è finalmente di tutti. E già dalla presentazione l’ultimo, atteso (acclamato) disco di Geolier, fuori da una settimana, si è mostrato per quello che è. Il lavoro di un artista evidentemente capace di unire passioni, sensazioni, emozioni. Una telefonata proiettata in diretta dal Maradona con gli amici e colleghi Lazza, Sfera Ebbasta e Guè (che hanno collaborato con tre featuring), mentre a Scampia il rapper di Secondigliano aveva organizzato un ascolto in anteprima per i fan. È bastato il titolo perché s'intuisse una certa tensione a conoscere e anche la consapevolezza che tutto il resto, tutto quanto non si può comprendere, solo Dio lo sa.

Ora, come il suo ultimo disco, anche Geolier sarà finalmente di tutti. Di Messina e di chiunque dai dintorni di Sicilia e Calabria abbia preso il biglietto per assistere alla prima data del suo tour, che parte stasera dallo stadio Franco Scoglio. Un giro d'Italia in dodici tappe, il Geolier Live 2024, che ovviamente passerà pure dalla sua città per tre notti sold out.