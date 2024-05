Santa Lucia del Mela sul palco di “Io canto Family” con la piccola Carlotta e mamma Erika

Una grinta formidabile e contagiosa. Da Santa Lucia del Mela, la giovane Carlotta D'Amico e la madre Erika Colaianni hanno raggiunto gli studi Mediaset per partecipare alla trasmissione "Io canto Family" condotta da Michelle Hunziker. In coppia hanno portato sul palco un'energia travolgente sulle note di "Pazza" di Loredana Bertè. Carlotta continua così a collezionare successi. Nel 2023, la sua esperienza a Sanremo si è conclusa con il trionfo nel concorso canoro “Sanremo Fashion Music” che si è svolto nel villaggio dei fiori. La ragazzina ha trionfato sulle note della canzone “Se telefonando” di Mina e ha incantato la giuria non solo per l’indiscussa bravura canora, ma anche per la disinvoltura nel cantare e ballare di fronte a un pubblico numeroso.