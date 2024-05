Ritorna a Messina l'Rds Summer Festival ma cambia location: da Torre Faro a Piazza Duomo. Ufficializzate le date

Rds summer festival farà tappa a Messina anche quest’estate. Sarà il quarto appuntamento dei sei programmati in tutta Italia. Due i giorni di show il 12 e 13 di luglio a piazza Duomo e non più a Torre Faro, condurrà Petra Loreggian. Il 19 e 20 luglio la carovana di Rds si sposterà in Calabria, a Palmi. Alessandra Amoroso la prima cantante “svelata”. La presentazione dell'evento si è tenuta alla presenza del sindaco Federico Basile nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, insieme all’assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi cittadini Massino Finocchiaro e al direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio. La nuova edizione del format è stata illustrata dal General Manager di Rds Massimiliano Montefusco in collegamento da remoto dall’Auditorium Multimediale della sede milanese dell’emittente radiofonica e televisiva. L’evento è stato condotto e moderato dalla speaker Petra Loreggian. Nel corso dell’incontro è stato anche proiettato il video riassuntivo dell’edizione 2023 e sono state collegate oltre Messina, anche le altre città che ospiteranno il tour di questa estate.