L'11enne messinese Rebecca Musicò conquista il podio di Sanremo Junior. Ora sogna la partecipazione a The Voice Kids

Sognava di cantare a Sanremo un giorno, in fondo al cuore sperava anche di vincere. La talentuosa Rebecca Musicò, 11 anni di Messina, dove vive nella zona di Camaro (villaggio che ha dato i natali anche all'attrice Maria Grazia Cucinotta), ce l'ha fatta a coronare i suoi sogni. È arrivata sul podio dei vincitori della quindicesima edizione di Sanremo Junior, alla finale italiana, che si è svolta nelle scorse settimane, al teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, la città della musica. Una serata indimenticabile per la giovane artista messinese che si è aggiudicata il terzo posto della seconda categoria (la A2 per i concorrenti dai 10 ai 12 anni) , con una magnifica interpretazione della canzone Voilà. Un brano presentato dalla cantautrice francese Barbara Pravi, all'Eurovision Song Contest 2021, in cui si parla di affermazione personale e fiducia in se stessi proprio come quella dimostrata da Rebecca a Sanremo, superando con la stessa canzone la semifinale e sfiorando la vittoria alla finale italiana. La manifestazione si concluderà il 17 aprile, al teatro Ariston, con la finale mondiale. Reduce del successo conquistato sul palco più prestigioso della canzone italiana, la giovane cantante, ha iniziato subito a prepararsi per le audizioni al Talent Kids. Anche in questa avventura c'erano la mamma Monica e il papà Giuseppe, che la incoraggiano da quando aveva sei anni e ha iniziato a dimostrare la sua attitudine per il canto. A fare il tifo pure il fratello maggiore Marco Gabriel. Un'altra sfida da affrontare prossimamente sarà il casting per "The voice kids", il fortunato format condotto da Antonella Clerici. Ma il curriculum di Rebecca è gia molto referenziato con partecipazioni a concorsi noti come " Io Incanto" che ha anche vinto classificandosi al primo posto, " The Coach", "Tour music festival", " Je so pazzo" ed ospitate in programmi radiofonici e serate musicali anche benefiche." Desideravo cantare a Sanremo già da quando ero più piccola - racconta - della finale del due marzo ricordo che ero molto emozionata prima dell'esibizione e anche sul palcoscenico. La felicità di arrivare tra i finalisti è stata inattesa e mi ha ricompensata di ogni sacrificio fatto in questi anni di studio e preparazione. Il mio sogno più grande è di fare la cantante, perché cantare mi rende felice." La scelta di Voilà, concordata con la sua docente di canto Rosaria Conte che le impartisce lezioni settimanali a Milazzo, non era affatto un brano semplice. L'interpretazione ha richiesto impegno. " Rebecca - racconta mamma Monica - si è messa con pazienza a tradurre in italiano ogni parola del testo che avrebbe cantato in francese. Voleva coglierne l'essenza e il significato prima di interpretarlo. La passione per il canto - conclude la mamma - non toglie tempo allo studio". Rebecca frequenta con profitto la prima media all'istituto comprensivo Mazzini. Ha scelto l'indirizzo linguistico in francese ma ama anche le materie letterarie. Non è la prima volta che canta in lingua straniera. Si è già esibita interpretando brani in inglese e portoghese. Dopo le medie si iscriverà al Liceo musicale per continuare a coltivare il suo talento. Molto ambiziosa studia pianoforte e violino per diventare una musicista completa ma anche danza classica. Il suo segreto per fare tutto? "Basta gestire i tempi - risponde semplicenente Rebecca - niente è impossibile se ami ciò che fai".