Il messinese Delvento conquista il Premio Banca Macerata per la miglior performance di Musicultura 2024

Nella quarta serata della XXXV edizione del prestigioso festival musicale delle Marche, il talentuoso cantautore messinese Delvento, reduce dall’esperienza televisiva a XFactor dove ha emozionato l’Italia con la sua interpretazione di “Fiore di Maggio”, ha conquistato il pubblico del teatro Lauro Rossi e quello che lo seguiva da casa.

È stata una serata indimenticabile per Delvento, che ha ricevuto un importante riconoscimento. Il pubblico presente in teatro a Macerata e quello collegato in streaming da ogni parte d'Italia ha votato a favore di Delvento dopo aver ascoltato i suoi brani, "Tetto del Mondo" e "Inferno Rosa". Si tratta di un prestigioso riconoscimento ottenuto in uno dei festival musicali più innovativi del panorama della canzone italiana. Musicultura, infatti, da 34 anni si impegna a ascoltare, valorizzare e premiare la creatività nella musica popolare e d'autore contemporanea, senza barriere di genere. Un festival dedicato alle nuove promesse della canzone italiana che continua ad essere un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.