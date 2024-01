Messina, Capodanno a Piazza Duomo con “The Good Fellas”, dj Set di Radio Italia e Delvento

Capodanno in Piazza Duomo a Messina. Senza artisti di richiamo (ma è di quattro giorni fa il concerto dei Pooh) ma spazio alla musica e al divertimento. Ricco il programma per brindare e salutare il nuovo anno con la band di Rockin' Swing “The Good Fellas”, accompagnati da Dj Set di Radio Italia e Dj Paoletta. Sul palco anche il cantante messinese Delvento, già protagonista a X Factor.

Prossimi appuntamenti

Si prosegue poi il 3 gennaio 2024, dalle ore 17 alle 18, con il live show di Lucilla a Villa Dante a cura della Messina Social City; il 4 gennaio dalle ore 21.30, lo spettacolo “Teatro Del Fuoco - One Show” a Piazza Duomo; il 6 gennaio a partire dalle ore 18, la tradizionale festa “U Pagghiaru” presso la Parrocchia S. Maria delle Grazie a Bordonaro; e sempre il 6 gennaio dalle ore 20 “Exsultate, Jubilate” nella Basilica Cattedrale.