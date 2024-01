Messina, il 2024 si è aperto con il tradizionale concerto di Capodanno FOTO

Un grande evento, che ha aperto il 2024 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. E' tornato, infatti, il tradizionale “Concerto di Capodanno” organizzato dall’Ente Teatro, con il commissario straordinario Orazio Miloro e il soprintendente Gianfranco Scoglio.

A dirigere l’Orchestra del “Vittorio Emanuele”, il maestro Salvatore Percacciolo, per un programma di altissimo livello. Da Rossini, “La Cenerentola” e “Ouverture”. Dall’Aida di Verdi “Ballabili”, dalla Traviata il “Preludio atto”, dal Macbeth, “Ballabili”. E ancora Tchaikovsky: “Polonaise”, “Eugene Onegin”. Suppè: “Cavalleria leggera”, “Ouverture”. Gli Strauss: “Späreklänge”, “Valzer”; “Pizzicato”, “Polka”; “Kaiserwaltz”; “Pizzicato”, “Polka”; “Unter Donner und Blitz”, “Polka”. L’evento è iniziato oggi alle 19.

«La bellezza è una mia costante ricerca, per il resto aspetto…», è il motto di Salvatore Percacciolo. Siciliano “doc”, primo Maestro di Cappella del Teatro nazionale di Mannheim, in Germania (risiede a Berlino), direttore d'opera e sinfonico, nonché pianista di livello internazionale, è garanzia di assoluta qualità. È stato anche direttore dell’Orchestra sinfonica giovanile siciliana, collabora con enti prestigiosi come il Teatro lirico di Spoleto.