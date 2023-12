Anna Tatangelo a Milazzo per il Capodanno. Sul palco anche Davide Patti

È iniziato il conto alla rovescia per il Capodanno. A esibirsi e a brindare assieme ai milazzesi, sul palco allestito in Piazza della Repubblica, ci sarà Anna Tatangelo. Una serata lunghissima, quella presentata da Giovanni Remigare, che sarà aperta dal talentuoso quindicenne milazzese Davide Patti, che si esibirà a partire dalle 23.15. Davide, negli ultimi anni, ha partecipato a diversi concorsi e festival, in Italia e all'estero. Nel suo palmarés la vittoria a "Sanremo Junior", nel 2021. Alle 23.45 l'attesissimo concerto di Anna Tatangelo, che, con il suo vasto repertorio, proporrà i suoi più grandi successi, tra cui "Doppiamente Fragili", che, nel 2002, le ha permesso di vincere "Sanremo Giovani". Poi, a partire dall'una, il dj-set, con affermati professionisti della movida mamertina: Marco Sergente, Ivan La Rosa e Steno P. faranno ballare milazzesi e turisti che rimarranno in piazza per una notte di allegria e divertimento: "Il cuore batte forte per la fiducia che l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Pippo Midili, ripone in me - ha detto il giovane Davide Patti - Farò di tutto per essere all'altezza delle aspettative. Concludere l'anno, con l'apertura del concerto di Capodanno, aspettando Anna Tatangelo, è la cosa più fantastica che poteva capitarmi. Una grande emozione e impresa sarà intrattenere musicalmente la mia Milazzo nell'attesa di brindare al nuovo anno. È stupendo concludere un 2023 così entusiasmante e ricco".