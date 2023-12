La magica serata dei Pooh a Messina. Un ritorno atteso sette anni

L’atteso ritorno a Messina di una delle band più amate di sempre. È la sera dei Pooh, in una piazza Duomo che si preannuncia stracolma, come sempre in occasione dei grandi eventi. E il concerto di stasera, con inizio alle 21, è sicuramente un grande evento, uno dei momenti clou del cartellone natalizio predisposto dall’Amministrazione comunale con il progetto “Immagina Messina”. Lo conferma anche il dato sulle presenze turistiche, oggi di fatto quasi tutte le strutture ricettive della città sono “sold out”.

E in occasione di questa serata speciale, che vedrà protagonisti gli inossidabili Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti con Riccardo Fogli (e nel ricordo dell’indimenticato Stefano D’Orazio), l’Atm ha disposto il prolungamento degli orari del tram e dello Shuttle sino a tarda ora per consentire il deflusso del pubblico al termine del concerto. Al fine di raggiungere comodamente piazza Duomo l’Azienda trasporti consiglia la sosta delle auto nei parcheggi, compresi quelli di interscambio, dislocati in città e di utilizzare i mezzi pubblici. Relativamente ai biglietti per usufruire del servizio di trasporto pubblico è possibile acquistarli negli appositi ticket-point alla Stazione centrale, agli imbarchi Caronte&Tourist, in tutti i box Atm, nonchè attraverso le applicazioni Atm MovUp, MyCicero e DropTicket; oltre alla possibilità di acquistare i titoli da viaggio direttamente sui mezzi pubblici con carta di credito o bancomat “contactless” grazie al nuovo servizio “Up&Go”.

L’ultima esibizione dei Pooh a Taormina risale allo scorso mese di settembre (due magiche serate al Teatro Antico) mentre bisogna tornare indietro al giugno 2016 per la grande “reunion” del gruppo, dopo l’annuncio dello scioglimento, allo stadio San Filippo. Anche quella fu una serata indimenticabile.